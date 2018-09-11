تمويل بريطاني يعزز تطوير السيارات والبطاريات الصديقة للبيئة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت بريطانيا عن زيادة قدرها 106 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 138 مليون دولار، في تمويل يهدف لتعزيز البحث والتطوير في مجال السيارات والبطاريات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.

وسيجتمع رؤساء تنفيذيون وساسة في برمنجهام، الثلاثاء، في قمة تهدف للقضاء على انبعاثات السيارات، فيما تأمل الحكومة أن تجعل بريطانيا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات.

كما ستعلن عدد من الشركات، بينها "أستون مارتن"، عن سلسلة استثمارات قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه استرليني، الأمر الذي سيساعد على إتاحة أكثر من ألف فرصة عمل.

وأضافت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خلال القمة أن هذه الإجراءات ستعزز التصميمات والاستخدامات والبنية التحتية الضرورية، لتوفير سيارات أكثر صداقة للبيئة، وسيساعد ذلك على تقليص أحد أكبر العوامل المساهمة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.