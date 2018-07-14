15 قتيلاً وآلاف الفارين بفيضانات في الصين

الشارقة 24 – رويترز:





ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، يوم السبت، أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، تسببت في حدوث دمار عبر الصين، بعد أن دمرت الفيضانات التي وقعت على امتداد الأنهار الرئيسية، جسوراً وأغلقت طرقاً وسككاً حديدية، وأجبرت آلاف السكان على ترك منازلهم.

وتنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار على شتى أنحاء الصين، يوم السبت، مع توقع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

وتجتاح أمطار غزيرة وفيضانات، مناطق كثيرة بالصين، في هذا الوقت من كل عام، وكثيراً ما تؤدي إلى سقوط مئات القتلى، ولكن عدد الضحايا هذا العام كان قليلاً نسبياً، على الأقل في بداية الصيف، مع إعلان سقوط 15 قتيلاً في إقليمين.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية: إن الأمطار قد يتجاوز منسوبها 80 ملم في الساعة في بعض المناطق السبت، وحذر من حدوث فيضانات في شمال شرق البلاد، ودعا السلطات إلى وقف الأنشطة التي تقام في الهواء الطلق، والحذر من انهيار مبان.