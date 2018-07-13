ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار اليابان إلى 200 قتيل

الشارقة 24 – وام:





أعلنت الشرطة اليابانية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، الناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في غرب اليابان، إلى 200 شخص، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول في مجلس الوزراء الياباني، أن نحو 75 ألفاً من رجال الإنقاذ، بالإضافة إلى ضباط الشرطة، ورجال الإطفاء، وأفراد من قوات الدفاع الذاتي، و79 طائرة هليكوبتر، شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق المتضررة، لافتاً إلى أن هناك 7 آلاف شخص يعيشون حالياً في الملاجئ.

من جهتها، أكدت وكالة الشرطة الوطنية، أنه لا يزال هناك العشرات في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن عدد الضحايا يعد أكبر عدد تشهده اليابان منذ عام 1982، عندما لقي 299 شخصاً آنذاك مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة.

ووفقاً لوكالة مكافحة الحرائق والكوارث، فإن الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول الخميس الماضي، أدت الى تدمير 347 منزلاً تقريباً وغرق 9868 منزلاً، فيما أصدرت السلطات اليابانية أمراً، بإخلاء منازل نحو 6 ملايين شخص من المناطق الغربية.