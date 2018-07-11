60 قتيلاً بانهيارات أرضية في نيبال والهند

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن مسؤولون، يوم الأربعاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على نيبال، أسفرت عن مقتل 50 شخصاً على الأقل، وإصابة 20، خلال الأسبوعين الأخيرين .

وقال رام كريشنا سوبيدي المتحدث باسم وزارة الداخلية في نيبال: إن الطقس السيء ألحق الضرر بـ 36 منطقة من بين 77 منطقة في نيبال، وأضاف أن تسعة أشخاص فقدوا، كما تضررت البنية التحتية التي تشمل الجسور والطرق، وتابع أن الحكومة حشدت أفراداً من الجيش والشرطة وعاملين بقطاع الطوارئ، لمواجهة الكارثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانهيارات الأرضية عطلت عدة طرق سريعة، تشمل طريق سريع رئيسي يربط العاصمة كاتمندو ببقية مناطق الدولة.

وفي الهند، أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة شمال شرقي الهند.

ووقعت حالات الوفاة، عندما جرفت منازل في قريتين بمقاطعة تامنجلونج في ولاية مانيبور أو طمرتها الانهيارات الأرضية في وقت مبكر الأربعاء.