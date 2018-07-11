179 قتيلاً بأسوأ طقس في اليابان منذ 36 عاماً

الشارقة 24 – وكالات:

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت، الأسبوع الماضي، على غرب اليابان إلى 179 قتيلاً، في حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، وسط زيادة المخاوف الصحية واحتمال وقوع سيول جديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوم الأربعاء: إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية، التي تسببت بها الأمطار الطوفانية، وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في الأرخبيل، منذ أكثر من 36 عاماً.

وصباح الأربعاء، زار رئيس الوزراء شينزو آبي، أوكاياما إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالكارثة، ورأى بأم عينه حجم المأساة التي اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها، هذا الأسبوع، إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

واستطلع آبي من الجو، حجم الخسائر في إقليم مابي، والتقى على الأرض نازحين ومسؤولين محليين، لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في ملاجئ، موزعة في عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه.

ولجأ مسؤولون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتحذير من تزايد خطر الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء، بينما حذرت السلطات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية جديدة، على المنحدرات المشبعة بالمياه.