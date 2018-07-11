بلدية الحمرية تنظم ورشة "المزارع الصغير"

الشارقة 24:

أكدت بلدية الحمرية مشاركتها النوعية والثنائية في دعم فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي والذي ينظمه نادي الحمرية الثقافي الرياضي للعام الرابع والعشرين كشريك استراتيجي تتلاقى أهدافه مع أهداف الملتقى في التواصل المجتمعي والمساهمة بدور في تنشئة المشاركين وتدريبهم خلال عطلتهم الصيفية.

وأفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية سخرت من كافة جهودها وطاقاتها البشرية لتكون مداداً للنجاح المتواصل الذي يحققه الملتقى الصيفي لنادي الحمرية من كل عام، وحصوله سنوياً على المركز الأول كأفضل مركز صيفي على مستوى الدولة وإمارة الشارقة.

وأشار الشامسي إلى أن بلدية مدينة الحمرية قد عقدت شراكة استراتيجية مع نادي الحمرية وشكلت فرق عمل متخصصة لتقديم العديد من المبادرات والدورات وورش العمل العلمية والتعليمية والتدريبية لكافة مشاركي صيفي الحمرية إلى جانب توفير كافة الوسائل التعليمية والعملية لهذه البرامج.

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم أول ورشة من قبل بلدية الحمرية لمنتسبي ملتقى الحمرية الصيفي تحت عنوان "المزارع الصغير".

وقدم الورشة المهندس المختص مأمون الخالدي من قسم الزراعة والحدائق من بلدية الحمرية، معرفاً المشاركين بعدد من المعلومات حول الزراعة.