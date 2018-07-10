تايوان تكثف جهودها استعداداً لقدوم إعصار ماريا

الشارقة 24 – رويترز:

اتخذت تايوان استعدادات لقدوم الإعصار ماريا، اليوم الثلاثاء، وأوقفت بعض خدمات النقل، بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من انهيارات أرضية وسيول في الجزيرة.

وقال مكتب الأرصاد، إنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، كان الإعصار على بعد 490 كم شرقي يلان، ويتحرك في اتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الواقعة شمالي تايوان الأكثر تضرراً.

انتشرت القوات في بعض المناطق التي من الممكن أن تشهد أمطاراً غزيرةً ورياحاً، اليوم الثلاثاء وصباح غد الأربعاء، إذ أعلنت الحكومة أن المدارس ستغلق مبكراً، وأصدرت الخطوط الجوية الصينية بياناً بتأجيل وإلغاء بعض الرحلات.

وتشهد تايوان أعاصير خلال الصيف، لكنها كثفت استعداداتها وظلت في حالة تأهب من الأعاصير العنيفة والمدمرة منذ أن اجتاح الإعصار مورا كوت الجزيرة، حيث أحدث بها دماراً واسعاً عام 2009.

كان إعصار مورا كوت أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ تايوان، وقد أسفر عن مقتل نحو 700 شخص معظمهم لقوا حتفهم بسبب انهيارات أرضية.