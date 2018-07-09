الإمارات تشارك في "أسبوع الاستدامة الحضري" في سنغافورة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة وفد الدولة المشارك في فعاليات "أسبوع الاستدامة الحضري" المقام في دولة سنغافورة في الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري.

ويمثل أسبوع الاستدامة الحضري الذي تنظمه سنغافورة مظلة عامة سنوية تشمل إقامة عدد من الفعاليات المتخصصة في القطاع البيئي والاستدامة ومنها قمة البيئة النظيفة وأسبوع سنغافورة الدولي للمياه وقمة المدن العالمية.

وتناقش فعاليات الأسبوع، الأوضاع البيئية الراهنة ومتطلبات تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات البيئية كافة، وآليات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وتوظيف أحدث التقنيات لتحقيق هذا الهدف.

كما تشمل الفعاليات المقامة تحت مظلة الأسبوع مؤتمر "أسبوع المناخ لدول آسيا والمحيط الهادئ"، والذي يستعرض المساهمات الوطنية المحددة للدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ.

ويشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع عدد من الخبراء والمسؤولين العالميين في هذا المجال في الجلسة الحوارية الرئيسية لفعاليات قمة البيئة النظيفة، وسيستعرض تجربة دولة الإمارات وخطواتها الناجحة ودورها البارز عالمياً في جهود تحقيق الاستدامة والتعامل مع تداعيات التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

وسيعقد معاليه مجموعة من اللقاءات الثنائية التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة والدول الأخرى والمنظمات العالمية وتنسيق الجهود لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة ومنها لقاء ثنائي مع لورانس وونج وزير التنمية الوطنية والوزير الثاني للمالية والوزير المكلفة بملف الأمن الغذائي في سنغافورة، والسيدة باتريسيا اسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.