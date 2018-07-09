آبي يلغي جولة خارجية بعد مقتل أكثر من 100 بسبب السيول

الشارقة 24 – رويترز:

نقب رجال الإنقاذ في غرب اليابان بين الأوحال والركام، اليوم الإثنين، بحثاً عن ناجين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في سيول وانهيارات أرضية راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وقال مصدر في الحزب الحاكم إن رئيس الوزراء شينزو آبي ألغى جولة خارجية بسبب الكارثة.

وكانت الجولة تشمل بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر وتبدأ، الأربعاء المقبل.

وخفت حدة الأمطار عبر المنطقة التي انهمر فيها المطر بشدة الأسبوع الماضي، وبدت السماء صافية، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 30 درجة مئوية، مما يثير مخاوف من ضربات الشمس في المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء والماء.