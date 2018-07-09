الأمطار الموسمية تعرقل المرور والدراسة في مدينة مومباي الهندية

الشارقة – رويترز:

هطلت الأمطار الموسمية بغزارة لليوم الثالث على التوالي في مومباي، العاصمة المالية للهند، اليوم الإثنين، مما أسفر عن عرقلة حركة القطارات والمرور كما دفعت السيول الحكومة إلى الإعلان عن إجازة في المدارس والجامعات.

وحذر مسؤولو مكتب الأرصاد الجوية، في بيان على موقعه الإلكتروني، من أن الأمطار الغزيرة ستستمر في الهطول على مدى الأيام الأربعة المقبلة.

وقال فينود تود وزير التعليم في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد حيث تقع مومباي: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة... ننصح الجميع بالبقاء في أمان".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "تم الإعلان عن إجازة احترازية في المدارس والجامعات في منطقة مومباي حرصاً على سلامة الطلاب بسبب الأمطار الغزيرة".

وقال مسؤولون في السكك الحديدية إن قضباناً غمرتها المياه أدت إلى تأخير أكثر من 10 رحلات طويلة بالقطار كما تأثرت أيضاً قطارات الضواحي التي تعتبر شرياناً للحركة في المدينة التي يقطنها نحو 18 مليون نسمة.