الفيضانات والانهيارات الأرضية تحصد أرواح 100 شخص باليابان

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أفادت السلطات اليابانية بأنّ حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة ارتفعت إلى 100 قتيل الإثنين.

وتم تكثيف عمليات البحث، والإنقاذ في مناطق واسعة بغرب اليابان، حيث لايزال العشرات في عداد المفقودين منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة الخميس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم صباح الإثنين، في مناطق سكنية مغمورة بالمياه في مدينة كوراشيكي بغرب اليابان.

وأصبحت المدينة إحدى أكثر المناطق تضرراً، حيث حوصر أكثر من 1000 شخص بشكل مؤقت، وكان بعضهم على أسطح المباني التي غمرتها الفيضانات عقب انفجار 3 سدود على نهر قريب، حسبما ذكرت كيودو.