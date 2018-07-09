حسب أنباء كيودو

الفيضانات والانهيارات الأرضية تحصد أرواح 100 شخص باليابان

  • الإثنين 09, يوليو 2018 في 8:36 ص
شهدت مناطق واسعة بغرب اليابان موجةً من الأمطار الغزيرة تسببت في انفجار ثلاثة سدود على نهر مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، وحصدت هذه الأخيرة أرواح 100 شخص حتى الآن.
الشارقة 24 – د. ب. أ: 
 
أفادت السلطات اليابانية بأنّ حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة ارتفعت إلى 100 قتيل الإثنين.
 
وتم تكثيف عمليات البحث، والإنقاذ في مناطق واسعة بغرب اليابان، حيث لايزال العشرات في عداد المفقودين منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة الخميس الماضي.
 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم صباح الإثنين، في مناطق سكنية مغمورة بالمياه في مدينة كوراشيكي بغرب اليابان.
 
وأصبحت المدينة إحدى أكثر المناطق تضرراً، حيث حوصر أكثر من 1000 شخص بشكل مؤقت، وكان بعضهم على أسطح المباني التي غمرتها الفيضانات عقب انفجار 3 سدود على نهر قريب، حسبما ذكرت كيودو.