موجة حر تقتل 54 شخصاً في كندا

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة حر في مقاطعة كيبيك بكندا، إلى 54 شخصاً على الأقل، في أسبوع واحد، حسبما قال مسؤولون في قطاع الصحة، في الوقت الذي لا تزال فيه المقاطعة تعاني من أحوال جوية قاسية تجتاح وسط كندا وشرقها.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية "سي. بي. سي"، نقلاً عن مسؤولين إن 28 من الضحايا سقطوا في مونتريال، بينما توفي الباقون في مناطق في جنوب كيبيك.

وأوضح المسؤولون، أن الضحايا الذين لقوا حتفهم من كبار السن، وخاصة الرجال الذين يعيشون بمفردهم، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، وكثير منهم يعانون من مشاكل مثل الأمراض المزمنة والعقلية.

وقالت "سي. بي. سي": إن العامل الحاسم في الوفيات الناجمة عن سخونة الجو، هو عدم وجود تكييف هواء داخل الشقق.