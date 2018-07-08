69 قتيلاً و1850 محاصراً في أمطار اليابان

الشارقة 24 – رويترز:





تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في اليابان، بوفاة 69 شخصاً على الأقل، ومحاصرة 1850 في مدينة كوراشيكي في غرب البلاد، بينهم نحو 130 في مستشفى، فيما لجأ المنقذون لطائرات الهليكوبتر والقوارب، بعد أن فاضت أنهار على ضفافها.

وشهدت كوراشيكي التي يسكنها ما يقرب من 500 ألف نسمة، أسوأ معدلات للأمطار التي هطلت على بعض مناطق غرب اليابان، مما تسبب في أكبر عدد من القتلى منذ عام 2014.

وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتي عشرات المرضى والممرضين في مستشفى مابي ميموريـال عن طريق القوارب.

وقال مسؤول في المدينة: إن عمليات الإجلاء شملت 170 مريضاً وموظفاً من المستشفى، فيما بقي 130 من بينهم 70 مريضاً في انتظار الإنقاذ.