قوة الإعصار بيريل تنخفض إلى عاصفة مدارية وتقل خلال 48 ساعة

الشارقة 24 – رويترز:

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته، إن قوة الإعصار بيريل انخفضت إلى عاصفة مدارية، السبت، فيما يقترب من جزر في شرق البحر الكاريبي.

ويقع بيريل الآن على بعد 1160 كيلومتراً إلى الشرق والجنوب الشرقي من جزر ليسر انتليس وبلغت أقصى سرعة للرياح 65 ميلاً في الساعة، صباح السبت.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن مركز العاصفة سيقترب من الجزر في مطلع الأسبوع ويعبرها في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد أو الإثنين.

وقال المركز: "من المتوقع أن تضعف قوة العاصفة أكثر خلال الساعات الـ 48 المقبلة، خاصةً بمجرد وصول بيريل لشرق البحر الكاريبي، غداً الإثنين".