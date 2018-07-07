الأمطار الغزيرة تتسبب بمقتل 50 في اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم السبت، أن 49 شخصاً قتلوا وفقد 48، بعد أن شهدت مناطق غرب ووسط اليابان أمطاراً غزيرة، دفعت السلطات لإصدار أوامر لأكثر من 1.6 مليون بإخلاء منازلهم.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، على تحذيرات بشأن الأحوال الجوية، في ثلاث مناطق في جزيرة هونشو الرئيسية، بينما رفعت التحذير عن منطقتين، وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية، وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية، وسط الأمطار التي وصفتها بأنها "تاريخية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن أربعة أشخاص في حالة حرجة، بعد إصابتهم في انهيارات أرضية.