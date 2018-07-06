هطول "تاريخي" للأمطار في اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

أجلت السلطات اليابانية مئات الآلاف من منازلهم في مساحات شاسعة من غرب ووسط البلاد، الجمعة، في وقت تشهد فيه هذه المناطق هطولاً غزيراً للأمطار وفيضانات، مما تسبب في انهيارات أرضية وأسفر عن وفاة شخصين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن سقوط الأمطار "تاريخي"، وحذرت من هطول المزيد من المطر حتى، الأحد، على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أنه حتى صباح الجمعة تم إصدار أوامر لحوالي 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم، تحسباً لمزيد من الانهيارات الأرضية كما نصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة، وشمل ذلك أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار.

وبحلول صباح الجمعة، شهد أحد أجزاء جزيرة هونشو وهي أكبر الجزر في اليابان، كمية من الأمطار تعادل ضعف كمية الأمطار المعتادة في شهر يوليو.