"التغير المناخي" تعلن عن المشروع الوطني للسياحة البيئية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، الخميس، عن المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات" الذي يأتي كمنظومة متعددة المراحل ويهدف إلى رسم مكانة الدولة على خارطة السياحة البيئية عالمياً.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - في كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة بديوانها في دبي - "أثمرت رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في رسم مكانة عالمية رائدة لها في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع السياحي حيث سجلت خلال العام الماضي فحسب 15 مليوناً و870 ألف سائح تقريباً بنمو 6.5 % مقارنة بالعام 2016 بإجمالي عائدات يزيد عن 118.8 مليار درهم بحسب التقارير العالمية المتخصصة ويتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 25 مليوناً بحلول 2020 بالتزامن مع استضافة المعرض العالمي أكسبو 2020".

وأوضح معاليه أن المشروع يشكل منظومة مرحلية للترويج لمقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات وتختص المرحلة الأولى منه بالجانب البيئي وتشمل توفير مواد معلوماتية وفيلمية للمحميات الطبيعية في كافة إمارات الدولة، والبالغ عددها 43 محمية تحت مسمى "كنوز الطبيعة في الامارات".