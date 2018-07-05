الغازات الدفيئة تحيل "المرجان العظيم الأسترالي" إلى بياض

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ذكر تقرير أن الحيد المرجاني العظيم في أستراليا، ربما يشهد عملية "ابيضاض جماعية" مدمرة بمقدار كل عامين بحلول العام 2034، ما لم يتم تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير.

وتحدث عملية الابيضاض، عندما ترتفع درجة حرارة المياه أكثر من المعدل الطبيعي، فتقوم الشعاب المرجانية بشكل دفاعي بطرد الطحالب التكافلية، والملونة التي تمدها بالأكسجين الضروري للبقاء، مما يهدد التنوع البيولوجي.

وأدى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر خلال القرن الماضي، إلى موجات حرارة بحرية عالمية أكثر تكراراً وأطول أمداً، وفقاً لما ذكره مجلس المناخ، وهو منظمة أسترالية غير ربحية تعمل في القضايا البيئية، في تقرير صدر الخميس.

وأفاد التقرير بأنّه "بحلول عام 2034، ربما تسجل درجات حرارة المحيط القاسية، التي أدت إلى عملية ابيضاض عامي 2016 و2017، كل عامين".

وأوضح التقرير، أن بقاء الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم في المستقبل، بما في ذلك الحاجز المرجاني، يعتمد على مدى انخفاض مستويات التلوث بغازات الدفيئة على نحو سريع خلال السنوات القادمة.