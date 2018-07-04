موجة حر تُصرّع 17 شخصاً في كندا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات الصحية في كندا، يوم الأربعاء، أن 17 شخصاً على الأقل توفوا في كيبيك، بسبب موجة الحر التي تضرب شرق البلاد، منذ نهاية الأسبوع.

وقالت المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال ميلين دروان: إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حالياً إلى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية، أن خمس وفيات سجلت أيضاً منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وقالت الطبيبة في حديث لتلفزيون "راديو-كندا" العام: إن الضحايا في مونتريال من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية، أو ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة، يوم الأربعاء، 34 درجة مئوية في مونتريال، مع نسبة رطوبة تخطت 40%، بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية.

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة، في جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك، لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتباراً من يوم الجمعة.

ولم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة في أونتاريو المجاورة، التي شهدت أيضاً درجات حرارة مرتفعة.

وفي عام 2010 أدت موجة حر إلى وفاة مئة شخص في مونتريال.