زلزالان يضربان شمال غرب مدينة "إربد" بشمال الأردن

الشارقة 24 – كونا:

سجل مرصد الزلازل الأردني فجر اليوم الأربعاء، زلزالين بقوة 4.2 درجة و3.2 درجة على مقياس ريختر، مركزهما 50 كيلومتراً شمال غرب مدينة "إربد" شمال البلاد.

وقال مدير المرصد محمود القريوتي، في تصريح صحافي، إن الزلزال الأول وقع عند الساعة 4:50 بالتوقيت المحلي، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بـ 8 دقائق وفي المكان نفسه زلزال آخر بقوة 3.2 درجة وكلاهما في منطقة بحيرة "طبريا" على عمق 10 كيلومترات.

وحول تأثير الزلزالين على الأردن، قال القريوتي إن الزلزال الأول كان ملموساً من قبل سكان شمال المملكة خاصةً مدينة "إربد" الواقعة على بعد 75 كيلومتراً شمال العاصمة عمان وما حولها.

ويشهد الأردن نشاطاً زلزالياً لوقوعه ضمن مناطق حفرة الانهدام على الشق السوري الأفريقي، ما جعله عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض كان أشدها ضرراً عام 1927 بقوة 6.2 درجة وأودى بحياة العشرات، فيما ضرب مدينة العقبة زلزال آخر عام 1995 بقوة 7.3 درجة أودى بحياة شخص.