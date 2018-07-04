مصرع 17 شخصاً في انهيارات أرضية بالنيبال

الشارقة 24 – وام:

لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين، بعدما تسببت أمطار موسمية غزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في النيبال.

وذكر بانشيراج أتشاريا وكيل وزارة الداخلية في نيبال، أن أخطر الحوادث وقعت في مناطق وسط غرب وشرق النيبال، مشيراً إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات أدت أيضاً إلى إصابة 6 أشخاص.

من جهتها قالت سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، إن أكثر من 1500 زائر ديني هندي تقطعت بهم السبل في منطقة هوملا شمال غرب نيبال، بسبب سوء الأحوال الجوية.