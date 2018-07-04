موجة الحر تحصد أرواح 6 أشخاص في مونتريال

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت قناة (سي.بي.سي. نيوز) الثلاثاء، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في مونتريال بسبب موجة حر دفعت المدينة إلى وضع خطة للاستجابة الطارئة.

وعانت معظم مناطق وسط وشرق كندا من طقس حار، ورطب لعدة أيام، ورفع مسؤولو الصحة في مونتريال مستوى الاستجابة في المدينة إلى درجة "تدخل" من "تحذير" بعد تزايد المكالمات التليفونية المرتبطة بالحر، من خلال خط مخصص لاستعلامات الصحة تابع للحكومة وبسيارات الإسعاف.

وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيراً من الحر لمقاطعة كيبك الجنوبية، التي توجد فيها مونتريال.

ونقلت (سي.بي.سي. نيوز) عن الدكتورة ميلين دروان، مديرة الصحة العامة في مونتريال، قولها إن المسؤولين يريدون تجنب تكرار ما حدث في منطقة مونتريال عام 2010، عندما تسبب الحر الشديد في وفاة 106 أشخاص.

وأفادت فاليري بلانت رئيسة البلدية، بأنّ المدينة وزعت 17 ألف لتر من المياه على المنظمات، التي تعمل مع المشردين في المدينة، وزادت ساعات العمل في حمامات السباحات، ومراكز الرياضات المائية.

وأضافت بلانت، أنّ رجال الإطفاء وضباط الشرطة سيقومون بزيارة نحو 5 آلاف منزل في مونتريال، ضمن خطة وضعتها المدينة، ولقد زاروا 1300 منزلٍ إلى الآن.