مصادرة شحنة عاج مهربة في رحلة "ترانزيت" بدبي

الشارقة 24 – وام:

صادرت وزارة التغير المناخي والبيئة، شحنة مهربة من العاج المحظور للاتجار به وفقاً لاتفاقية سايتس.. تبلغ 1849 قطعة بعد أن ضبطتها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وكانت الشحنة قد دخلت إلى أراضي الدولة عبر رحلة ترانزيت وحاول المهربون الاحتيال على إجراءات الفحص الأمني في المطار عبر صبغ القطع بطلاء أسود اللون وتقطيعها إلى أشكال وأحجام مختلفة لتظهر على أنها مواد أخرى مصنعة.. إلا أن آليات وتوجيهات الفحص الفني الأولي التي تعمل فرق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب الجهات الأمنية المختصة عليها بشكل دائم ساهمت في اكتشاف الشحنة، وإرسال عينات منها لمختبرات الفحص التابعة للوزارة للتأكيد على طبيعة المضبوطات.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق: إن الوزارة ضمن توجهات الدولة بحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وفي إطار التزاماتها بالاتفاقات الدولية، تعمل على التعاون مع الجهات الحكومية في إمارات الدولة كافة لتعريفهم بالتشريعات والقوانين والقرارات والاتفاقات المعمول بها، وتدريبهم على الممارسات العملية وآليات التنفيذ لهذه القرارات".

وأضاف علوان، وفي إطار هذا التعاون.. ضبطت الإدارة العامة لأمن المطارات شحنة العاج المُهرب، وسلمتها إلى الوزارة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 لمعاينة القطع والتعرف عليها، وعليه قام الفريق الفني بازلة مادة الطلاء الأسود والتعرف على قطع العاج من خلال الآليات العلمية والفنية المتبعة "خطوط شريجر" وذلك عبر أخذ قطاع عرضي للعينات المرسلة للمعاينة، والتي أظهرت الخطوط المميزة لهذا النوع من المواد الممنوع تداولها وفقاً لاشتراطات اتفاقية السايتس، وتعتبر هذه الخطوط هي الوسيلة التي تميز قطع العاج عن باقي الأنواع الشبيه بالعاج".