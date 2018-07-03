الأمطار الغزيرة تتسبب في مصرع 6 أشخاص بمدينة لاهور الباكستانية

الشارقة 24 – واس:

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الوسطى من باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار أسقف المنازل والتعرض للماس الكهربائي خلال سلسلة الأمطار التي تهطل بغزارة منذ الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت أن الأمطار أدت كذلك إلى تعرض بعض الطرق للانهيار، كما غمرت مياه الأمطار العديد من الأحياء السكنية وسط مدينة لاهور، واضطرت السلطات المحلية لقطع التيار الكهربائي عن تلك الأحياء.