المركز المالي الهندي يعيش الفوضى بغيثه الغزير

الشارقة 24 – رويترز:

تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل رحلات الطيران من وإلى مومباي، المركز المالي بالهند، وأنهار جزء من جسر للمشاة مما أدى إلى وقف حركة القطارات.

وأعلنت المدارس، والكليات في مختلف أرجاء المدينة، أن الثلاثاء عطلة، لكن المكاتب الحكومية، والبورصة، والبنوك ظلت تعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت شركة جت إيروايز الهندية للطيران، إلغاء غرامات تعديل مواعيد الطيران، واسترداد قيمة التذاكر للركاب المغادرين من مومباي.

وتسببت الأمطار في انهيار جزء من جسر للمشاة في ضاحية أنديري بغرب مومباي، مما عطل حركة واحد من ثلاثة خطوط قطارات إلى المدينة.

وذكر مسؤول بارز من إدارة الإطفاء أن 5 أشخاص أُصيبوا، منهم اثنان في حالة خطيرة.