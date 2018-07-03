صورة تذكارية مع السوداء النادرة في رحلة صيد.. تثير الغضب

الشارقة 24 – رويترز:





ثارت صور صيادة من ولاية كنتاكي الأميركية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب أفريقيا رد فعل غاضب على الإنترنت، بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر الآلاف من مستخدمي تلك الوسائل عن غضبهم من الصيادة تيس تومسون تالي، التي تبلغ من العمر 37 عاماً، لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "يو.إس. إيه توداي" أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك: "تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع، رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".

وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاماً ووزنها حوالي 1815 كيلوجراماً.

وعمر الزرافات البرية عادةً 25 عاماً، وفقاً لناشونال جيوغرافيك.

وأعاد موقع أفريكلاند بوست نشر الصور مؤخراً على تويتر، كما ازدادت وتيرة الإدانات ضد المصورة على الإنترنت بسرعة.

ويذكر أن جميع محاولات الاتصال بتالي بائت بالفشل للتعليق على الموضوع، إذ دافعت عن نفسها فيما بعد بإرسالها رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة فوكس نيوز وتم نشرها على موقع القناة الإلكتروني قائلة: "إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة في جنوب أفريقيا".