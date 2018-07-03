50% نسبة حدوث ظاهرة النينيو هذا العام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية الثلاثاء، أن ارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادي في الآونة الأخيرة، يتيح فرصة بنسبة 50% لحدوث ظاهرة النينيو المناخية في العام الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان، أنّ درجة حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، ترتفع منذ أبريل.

وأضافت بأنّه " 5 من 8 أنماط، تؤكد أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة، سيصل إلى مستويات النينيو خلال الربيع في نصف الكرة الجنوبي، بينما لم يشر نمط سادس لذلك".

ويمكن أن تسبب ظاهرة النينيو فيضانات وجفافاً على حد سواء في أنحاء متفرقة من العالم، وهي مرتبطة بدرجات الحرارة الأعلى، والطقس الجاف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتسبب ظاهرة النينيو أضراراً في أستراليا على وجه الخصوص، إذ أدت أحدثها إلى خفض الإنتاج الزراعي في 2015-2016 ، في إحدى أكبر دول الصادرات الزراعية في العالم.

وقد يؤدي الطقس الجاف في الربيع الأسترالي، الذي يمتد من سبتمبر إلى نوفمبر، إلى تراجع إنتاج القمح في رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم.