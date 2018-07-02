إعصار"برابيرون" يضرب جنوب اليابان برياح قوية وأمطار غزيرة

الشارقة 24 – د. ب. أ:

حذر خبراء الأرصاد الجوية في اليابان الإثنين من وقوع انهيارات طينية، وهطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية، في الوقت الذي يتجه فيه إعصار برابيرون نحو الجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

وتوقعت وكالة الإرصاد اليابانية، أن يضرب سابع إعصار هذا العام الجزء الشمالي من الجزيرة.

وحتى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) كانت المنطقة الهادئةً من مركز الإعصار (عين الإعصار) على بعد 230 كيلومتراً غرب جزيرة أمامي أوشيما، وتتحرك بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، وتصاحبها رياح بسرعة 126 كيلومتراً في الساعة مع زوابع بسرعة 180 كيلومتراً.

ومن المتوقع هطول أمطار بمنسوب 300 مليميترٍ على الجزء الجنوبي لجزيرة كيوشو بحلول الثلاثاء، ونحو 200 مليميترٍ على الجزء الشمالي وجزيرة شيكوكو بجنوب غرب اليابان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الإعصار أدى بالفعل إلى هطول أمطار موسمية، ورياح قوية على الجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، حيث أُصيب عدة أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن الآلاف من المواطنين.