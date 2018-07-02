بركان جبل أجونج بإندونيسيا يثور لدقائق نافثاً رماداً

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ذكر مسؤول، أن جبل أجونج في جزيرة بالي الإندونيسية نفث رماداً بركانياً لارتفاع بلغ نحو 2000 متر الإثنين.

وأفاد سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن ثوران البركان استمر لمدة 3 دقائق مؤكداً، أن الرماد لم يشكل أي تهديد وشيك على الرحلات الجوية.

وتسببت سلسلة من الثوران البركاني الأسبوع الماضي، في إغلاق مطار بالي الدولي لمدة 12 ساعةً الجمعة.

ولا تزال هناك منطقة خطر داخل دائرة نصف قطرها 4 كيلومترات من فوهة البركان، ولا يزال مستوى التحذير البركاني عند درجة واحدة أقل من أعلى درجات التحذير.

ورفعت السلطات مستوى التحذير إلى أعلى درجة في 22 نوفمبر، وأمرت بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان بعد يومين من الثوران.

وتم خفض مستوى التحذير في 10 فبراير بعد تراجع نشاط البركان.

وكان آخر ثوران دموي للبركان في الجبل البالغ ارتفاعه 3آلاف و31 متراً، قد وقع في عامي 1963 و1964، وأثناء ذلك قتل نحو 1200 شخصٍ.