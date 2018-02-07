عمليات إجلاء بسبب حرائق غابات كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:





قال مسؤولون إن حرائق الغابات سريعة الانتشار التي اندلعت خلال مطلع الأسبوع، واستعرت بفعل الأراضي الجافة والرياح الشديدة في شمال كاليفورنيا، أدت إلى عمليات إجلاء للسكان، الأحد، وتسببت في انتشار الرماد فوق منطقة واسعة.

وأتت الحرائق التي تبعد 120 كيلومتراً إلى شمال شرق سان فرانسيسكو على قرابة 8900 هكتار من الأراضي، ولم يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحرائق بحلول ظهر الأحد.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن السلطات أمرت السكان في بعض المناطق الريفية من مقاطعة يولو بمغادرة منازلهم مع اقتراب النيران.