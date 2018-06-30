الإمارات تبحث التعاون البيئي والزراعي مع هولندا

الشارقة 24 – وام:

عقد وفد إماراتي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، لقاءات مع عدد من المسؤولين والجهات المعنية في هولندا، ضمن زيارة رسمية استمرت 3 أيام.

وهدفت الزيارة، إلى بحث وتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن القطاعات البيئية والزراعية والحيوانية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

واجتمع الوفد، مع كارولا شوتن نائب رئيس الوزراء وزيرة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء، وسيغريد كاغ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي للمملكة الهولندية، وكورا فان وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، ومارسيل بوكيبوم المبعوث الهولندي الخاص لتغير المناخ، ورينا بوجيس نائب المدير لقطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية الهولندية.

وناقشت الاجتماعات، تبادل الخبرات في البحث والسياسات المتعلقة بقضايا التغير المناخي، وتناولت أحدث الطرق المبتكرة في توظيف التقنيات الحديثة لجمع المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي واستخدامها في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي، وطرق الزراعة الدقيقة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورفع جودة المحاصيل وكيفية الاستفادة من تجربة استخدام التكنولوجيا الذكية في الوقاية، من الآفات وفي تحسين عملية الحصاد.

واستعرض معالي الدكتور الزيودي، الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2050، بما تشمله من توجهات ورؤى مستقبلية وآليات تنفيذ ومشاريع ومبادرات على المستويين المحلي والعالمي، والتي لاقت استحساناً وثناءً من المسؤولين الهولنديين.

وقال الزيودي "إن الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع مملكة هولندا على مستوى القطاعات الاقتصادية والبيئية والثقافية، وحرصنا من خلال الزيارة على تعزيز هذه العلاقات والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال البيئي والزراعي والحيواني المطبقة في المملكة، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية وعقد شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في كلا الدولتين، بما يخدم تحقيق الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021 ".