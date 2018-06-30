استئناف حركة الطيران في المطارات الإندونيسية

الشارقة 24 – رويترز:





قال مسؤولون إندونيسيون، السبت، إن جبل اجونج في جزيرة بالي يظهر انخفاضاً في النشاط البركاني بعد ثورانه، الجمعة، مما تسبب في إغلاق المطار وتأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

وأفاد سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان إن "الرماد البركاني من جبل اجونج هذا الصباح أضعف في شدته، حيث يرتفع إلى 300 متر، يمكن رؤية اللهب من فوهة البركان، السبت".

وتابع أن جميع المطارات في بالي وجزيرة لومبوك وجيمبر وبانيووانجي في شرق جاوة باتت تعمل بشكل طبيعي.

ولا تزال هناك منطقة خطر داخل دائرة نصف قطرها 4 كيلومترات من فوهة البركان، ولا يزال مستوى التحذير البركاني عند درجة واحدة أقل من أعلى درجات التحذير.