إندونيسيا تغلق مطار بالي بسبب نشاط بركان جبل أجونج

الشارقة 24 – واس:

أغلقت السلطات الإندونيسية، الجمعة، المطار الدولي في جزيرة بالي، بعد زيادة النشاط البركاني لجبل أجونج.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبوبو نوجروهو، أن المطار سيُغلق لمدة 16 ساعة ابتداءً من الساعة الثالثة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، 19:00 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش، مضيفاً أن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال نوجروهو إن قرار الإغلاق أثر على 48 رحلة جوية، من بينها 38 رحلة دولية تشمل 6 آلاف و611 مسافراً.

وذكرت الهيئة أن جبل أجونج ما زال يقذف سحباً من الرماد على ارتفاع يصل إلى 2500 متر في الهواء منذ الأربعاء الماضي، فيما لا يزال مستوى التحذير البركاني عند درجة واحدة.

وحددت السلطات منطقة الخطر التي تمتد لأربعة كيلومترات حول فوهة البركان، وأجلت حوالي 300 من السكان المحليين من جميع أنحاء الجبل طواعية.

وكان آخر ثوران للبركان في الجبل البالغ ارتفاعه 3 آلاف و31 متراً، وقع في عامي 1963 و1964، وأدى إلى مصرع نحو 1200 شخص.