قوارض تجتاح منغوليا الداخلية تضر حصادها واقتصادها

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن موجة جفاف مستمرة تجتاح منطقة منغوليا الداخلية النائية بشمال غرب الصين تسببت في تفش للقوارض قضى على أكثر من 4 ملايين هيكتار من المروج.

ويمثل تفشي الفئران مشكلة شائعة في المروج الشاسعة والمترامية الأطراف في منغوليا الداخلية، حيث تتكيف هذه القوارض بشكل جيد مع الطقس الجاف.

ونقلت شينخوا عن إدارة الزراعة المحلية في وقت متأخر، الأربعاء، أن ما يصل إلى 40%من مساحة منغوليا الداخلية تضررت جراء الجفاف، ما تسبب في خسائر اقتصادية بلغت 600 مليون يوان أي ما يقارب 91 مليون دولار.

وتشهد المنطقة انخفاضاً نسبته 25% في معدل هطول الأمطار منذ منتصف يونيو، وارتفعت درجات الحرارة بحوالي 1 درجة مئوية عن المتوسط في هذا الوقت من العام.

كما صرحت شينخوا أن الجفاف أثر على حوالي 35 مليوناً من رؤوس الماشية.