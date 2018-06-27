البريطانيون يستمتعون بحرارة الطقس والشمس الذهبية

الشارقة24 - رويترز:

استمتع المواطنون بالطقس في مختلف أنحاء بريطانيا بعد أن ارتفعت درجات الحرارة، الثلاثاء، الذي مثل أشد أيام العام حرارة في البلاد حتى الآن.

ففي لندن استمتع الناس بأشعة الشمس الدافئة، واتجهوا للعوم في أحواض السباحة والبرك في عدة مناطق بالمدينة.

أما في منتجع بلاك بول إلى الشمال فخرجت الأسر إلى الشواطئ من أجل قضاء وقت في البحر.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً، الثلاثاء، من ارتفاع درجة الحرارة ودعا إلى الحرص واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل هذا الطقس.

ويسري التحذير حتى الخميس، الأمر الذي جعل أطقم الرعاية الصحية على أهبة الاستعداد للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الموجة الحارة.