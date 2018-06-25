مقتل 9 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات أرضية شمالي فيتنام

الشارقة 24 – رويترز:





ذكر مسؤولون فيتناميون، الإثنين، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، وفقد 12 آخرون جراء فيضانات مفاجئة وانهيار أرضي في شمال فيتنام.

وأوضحت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية، في تقرير لها، أن الأمطار الغزيرة التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى فيضانات مفاجئة في 4 مقاطعات شمالية.

وأبلغت مقاطعة لاي تشاو، واحدة من أفقر مقاطعات فيتنام، عن العثور على 5 قتلى علاوة على الإبلاغ عن 12 مفقوداً، بينما أعلنت مقاطعة ها جيانج عن مقتل شخصين.

ووفقاً للجنة فقد تعرضت المنطقة إلى أمطار إقليمية، وصل معدلها إلى 463 ميلليمتراً خلال عطلة نهاية الأسبوع.