الزيودي والشامسي يبحثان سبل حماية البيئة البحرية

الشارقة 24 – وام:

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً مع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة تحديات التلوث البحري وآليات التصرف بالسفن المهجورة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية برياً وبحرياً.

حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة سلطان علوان وكيل الوزارة لقطاع المناطق، وسعادة سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندس صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية، وسعادة جاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة، والمستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.