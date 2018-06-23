نجاح تربية وإكثار النسر المصري في "كلباء للطيور الجارحة"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن نجاح أول عملية تربية وإكثار للنسر المصري في الأسر بدولة الإمارات بمركز كلباء للطيور الجارحة، وذلك لمجموعة طيور برية حصلت عليها الهيئة من سلطنة عُمان ضمن برنامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض حيث كان النسر المصري ضمن متصدري قائمة الطيور الجارحة المهددة بالانقراض التي أعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وبدأت عملية الإكثار للنسر المصري في مركز كلباء للطيور الجارحة عام 2016 باستخدام المجموعة التي تم الحصول عليها من السلطنة والتي كانت تتكون من ستة طيور برية -ثلاثة ذكور وثلاث إناث- حيث تم وضع البيض في الحاضنات لمدة 17 يوماً ومن ثم تمت إعادته إلى الوالدين، وفي عام 2017 نفذ المركز عملية الإكثار الثانية بنجاح، وأصبح الطائر الآن جزءاً من فريق عروض الطيور اليومي، علماً بأن هذه الطيور احتضنت بيضتين وقد فقست أخيراً.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أهمية هذا الإنجاز الذي يهدف إلى حماية النسر المصري من الانقراض في ظل تراجع أعداده عالمياً حيث بلغت نسبة انخفاضه في الهند 90 % خلال السنوات العشر الماضية فيما انخفض في القارة الأوروبية بنسبة تراوحت ما بين 50 و75 % خلال الأجيال الثلاثة الماضية، كما تراجع انتشاره في أفريقيا والبلدان العربية، مضيفة أن منطقتنا مهمة جداً للنسور، نظراً لكونها مناطق تعشيش كما تُعتبر ممراً تسلكه مختلف النسور المهاجرة حيث لوحظ هجرة نسور أوروبا وآسيا عبر الشرق الأوسط.

وسيحتفظ مركز كلباء للطيور الجارحة بجميع صغار هذه النسور لتوسيع برنامج التربية والإكثار منها وكذلك سعياً من الهيئة لإطلاق البعض منها في البرية التي تعد ملاذاً آمناً لهذه النوعية من الطيور الضخمة وليستمتع الإنسان بمشاهدتها في الطبيعية، مشيرة إلى أن المجهود الذي تبذله إمارة الشارقة لرعاية وإكثار الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وضعها في مقدمة الدول الناجحة بهذا المجال.