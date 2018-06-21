خبراء متفائلون بزيادة الوعي بخطورة مخلفات البلاستيك على الحياة البحرية

الشارقة 24 – رويترز:





خلال يوم واحد تم جمع أكثر من 800 كيلوجرام من البلاستيك والقمامة من على شاطئ واحد في جزيرة كريسماس الأسترالية.

بعد ذلك بـ 48 ساعة جمع سكان محليون ومتطوعون من جماعة أسترالية لحماية البيئة 700 كيلوجرام أخرى على مسافة 1400 كيلومتر معظمها من إندونيسيا.

وفي إطار المساعي لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية أعلنت سلسلة متاجر وولورث في أستراليا اعتباراً من 20 يونيو أن متاجرها على مستوى البلاد لن توفر للعملاء أكياساً مجانية وأزالت 3.2 مليار منها من فروعها.

تقول كاثي تاونسند المحاضرة المتخصصة في علم البيئة البحرية إن أغلب هذه الكميات مصدرها مخلفات قاعدة المستهلكين مثل المنتجات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة لكنها عبرت عن تفاؤلها بإمكانية السيطرة على هذه المشكلة.

وفي ديسمبر قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن 8 ملايين طن من البلاستيك تلقى في المحيطات على مستوى العالم كل عام، مما يلحق ضرراً بالغاً بالحياة البحرية ويؤدي إلى دخول هذه المواد في السلسلة الغذائية البشرية.