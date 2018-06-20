اليابان تحذر من انهيارات طينية بعد زلزال أوساكا

الشارقة 24 – وام:

حذرت السلطات اليابانية، من حدوث انهيارات طينية بسبب الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت مناطق ضربها زلزال غرب اليابان، وسط سلسلة من الهزات الارتدادية، يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية: إن مخاطر متزايدة من حدوث انهيارات طينية وانهيار المنازل في مقاطعة أوساكا والمناطق المحيطة التي ضربها زلزال، بلغت قوته 6.1 درجة الإثنين الماضي.

وذكرت الحكومة اليابانية، أن الزلزال أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة حوالي 400، ما دفع حوالي 1600 شخص للبقاء في مراكز إجلاء بمقاطعة أوساكا، وسط مخاوف من حدوث هزات ارتدادية.

وعرقلت الأمطار التي تساقطت الأربعاء، جهود الإغاثة في بعض الأجزاء من مقاطعة أوساكا، حيث تعطلت إمدادات المياه والغاز.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراً من سقوط أمطار غزيرة في أجزاء من مقاطعة أوساكا، وتوقعت سقوط أمطار تصل كميتها إلى 300 ملم في منطقة كانسي، و160 ملم في منطقة توكاي بحلول ظهر الخميس.