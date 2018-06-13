"فوغتي"... نوع جديد من السلاحف يظهر في المكسيك

الشارقة 24 – رويترز:

منذ سنوات ينبّه السكان في غرب المكسيك، العلماء، إلى نوع من السلاحف أكثر رشاقة من سائر الأنواع الأخرى، ويتميز بعلامة صفراء على طرف الأنف، غير أن الاعتراف بالنوع الجديد لم يأت سوى في مايو، حيث أسماه العلماء "كينوستيرنون فوغتي".

وتعيش هذه السلحفاة في الجداول والأنهار، قرب مدينة بويرتو فايارتا في ولاية خاليسكو على سواحل المحيط الهادئ.

ومن الخاصيّات المميّزة لهذه السلاحف أنها أسرع من غيرها، وهي تحبّ أن تستظلّ بالأشجار من أشعة الشمس.

ويطلق عليها البعض اسم "قبّعة فايارتا الصغيرة"، إذ إنها تشبه القبعة، وهي صغيرة في حجمها ولا يزيد طولها عن عشرة سنتيمترات.

لكن الاسم العلمي لها هو "كينوستيرنون فوغتي" تيمّناً بالعالم الأميركي ريتشارد فوغت، الذي يعمل منذ أربعين عاماً على دراسة السلاحف في الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى.

وعثر على تسع سلاحف فقط من هذا النوع أمكن دراستها، أربع منها حية والباقية ميتة.

ويدفع هذا العدد القليل، العلماء إلى إدراج هذا النوع ضمن الأنواع المعرّضة لخطر اندثار كبير، بحسب فابيو جيرمان كوبول الأستاذ في جامعة غوادالاخارا.

وكان السكان أبلغوا عن وجود هذه السلاحف منذ عشرين سنة، لكن العلماء لم يصدّقوا حينها أنه نوع جديد.

وقبل خمس سنوات فقط حظيت هذه السلاحف باهتمام الدارسين.