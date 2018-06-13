مصرع شخص لسوء الأحوال الجوية في النمسا

الشارقة 24 – وام:





لقي شخص مصرعه جراء سقوط شجرة عليه في حديقة عامة بولاية النمسا السفلى، بسبب عواصف رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة اجتاحت الولايات والمدن النمساوية الواقعة في جنوب وشرق وغرب البلاد، مخلفة أضرار مادية كبيرة، بسبب الفيضانات، والانهيارات الطينية، وانقطاع خطوط الكهرباء، وسقوط الأشجار، وغمر الشوارع بالمياه، ما أدى إلى إعلان مدينة "نوينكيرخن" منطقة كوارث.

ودعت هيئة الدفاع المدني في الولايات المنكوبة في بيان أصدرته المواطنين إلى تجنب التوجه للحدائق والغابات، بسبب استمرار هبوب العواصف، واحتمال سقوط المزيد من الأشجار والفروع التي تشكل خطراً على حياتهم.

وأشار البيان إلى توقف حركة الحياة في عدة مدن وقرى بولايات "شتاير مارك" و"فورارلبرغ" و"بورغنلاند" ومنطقة "سالزكامرجوت" ومدينة "غراتس".

وتضررت حركة وسائل المواصلات، وتعاني آلاف الأسر من انقطاع التيار الكهربائي منذ، الثلاثاء، بسبب انقطاع خطوط الإمداد وإيقاف عدد من محطات توليد الكهرباء بشكل مؤقت.