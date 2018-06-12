البقرة الهاربة "بينكا" تنجو بحياتها بعد احتجاجات دولية

الشارقة 24- رويترز:





وافقت بلغاريا، الإثنين، على عدم إعدام البقرة بينكا بعد احتجاجات دولية على خطط لقتلها بسبب عبورها حدود الاتحاد الأوروبي دون أوراق تثبت حالتها الصحية.

وشردت بينكا من قطيعها قرب قرية مازاراتشيفو البلغارية الشهر الماضي ثم عبرت حدود الاتحاد الأوروبي حتى وصلت إلى صربيا المجاورة.

وعندما عادت بعد أسبوعين قررت السلطات إعدامها لعدم وجود أوراق تثبت حالتها الصحية، وفقاً لإرشادات دخول الحيوانات إلى دول الاتحاد.

لكن قصة بينكا أثارت احتجاجات دولية على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً في بريطانيا حيث صور مؤيدو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي البقرة على أنها إحدى ضحايا بيروقراطية بروكسل.

ووقع مؤيدون لحقوق الحيوان، ومنهم السير بول ماكارتني مغني فريق البيتلز السابق، على عرائض تطالب حكومة بلغاريا بإنقاذ البقرة البالغة من العمر 5 سنوات.

ووافقت وكالة سلامة الغذاء في بلغاريا على مراجعة حالة البقرة بينكا وقالت إن نتائج الفحوصات أثبتت سلامتها.

وقالت الوكالة في بيان "من المتوقع أن يُسمح بعودتها إلى منزلها السابق في قرية مازاراتشيفو مطلع الأسبوع المقبل".