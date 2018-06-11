"التغير المناخي" تطلق خطة وطنية للمحافظة على البيئة البحرية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش، وإدارتها في الدولة.

تستهدف الخطة مجموعة من الأهداف والغايات تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك، والتي تضم البيئة البحرية للدولة 72 نوعاً منها تشمل أسماك قرش وأسماك المانتا واستغلالها بصورة مستدامة محددة، ومواجهة التحديات والإشكاليات التي يتعين مراعاتها وإجراءات التغلب عليها.

وقالت المهندسة هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تحقيق توازن بين عمليات التنمية الاقتصادية والحضرية والمحافظة على طبيعة البيئة المحلية، وما تحظى به من تنوع بيولوجي وعدم الإضرار به، وضمان استدامته لذا يتم العمل بشكل دائم على وضع خطط واستراتيجيات وطنية للمحافظة على هذا التنوع واستدامة الكائنات الحية وبالأخص المهددة بالانقراض.

وأضافت، إن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة الدولة بتنوع كبير فيها فهناك 43 نوعاً من أسماك القرش إضافة إلى 29 نوعاً من أسماك المانتا المسجلة في الدولة، والتي تواجه العديد من التحديات، موضحة أن 42 % من أنواع أسماك القرش المسجلة في الدولة مهدد بالانقراض، وفق التصنيفات الدولية لذا كانت هناك ضرورة لوضع خطة وطنية تضمن الحفاظ على هذه الأنواع وضمان استدامتها.