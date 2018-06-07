سنغافورة تحرق مخلفاتها... والبلاستيك لا يزال عائقاً

الشارقة 24 – رويترز:

تكابد دول جنوب شرق آسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية على أراضيها وفي مياهها، لكن يبدو أن سنغافورة قد أوجدت حلاً لذلك.

فشوارع سنغافورة نظيفة براقة ومتنزهاتها وشواطئها خالية تقريباً من القمامة التي تسبب مشكلات في الدول المجاورة لها، إن معظم نفايات سنغافورة التي لا يمكن إعادة تدويرها يجري حرقها ويُنقل رمادها وبعض من المخلفات الصلبة إلى جزيرة صناعية قريبة تعتبر بمثابة مكب طبيعي.

ومن المقرر أن تتحمل جزيرة سيماكاو المكب الطبيعي لسنغافورة إلقاء القمامة فيها حتى عام 2045 وفقاً لوثائق وزارة البيئة. لكن يبدو ومع تزايد الاعتماد على المنتجات التي لا تستخدم سوى مرة واحدة تظهر أحدث تقديرات الوزارة أن الجزيرة ستمتلئ قبل هذا الموعد بعشر سنوات.

وتظهر بيانات وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة أن البلاستيك كان أكبر مكون في المخلفات التي تخلصت منها سنغافورة العام الماضي. ولم يجر إعادة تدوير سوى 6% من مخلفات البلاستيك التي بلغ حجمها 815200 طن، وذكرت الدراسات أن في عام 2016 كان متوسط إلقاء الأكياس البلاستيكية لكل فرد بمقدار 13 كيس يومياً.

ولم تفرض الحكومة حتى الآن أي نوع من الحظر أو الغرامات على استخدام البلاستيك أو المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

كما لم تكشف عن أي مخطط جديد لإيجاد مكان بديل لمكبها الطبيعي، في حين أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لإطالة عمر سيماكاو لما بعد 2035.

إن مبادرات إعادة التدوير في سنغافورة ساعدت في استقرار كمية القمامة التي يجري إرسالها للحرق رغم زيادتها نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي.