"التغير المناخي" تحصر بيانات المزارع في الدولة

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروع دراسة بحثية لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي، باستخدام الطائرات بدون طيار للمناطق الزراعية في الدولة، لحصر ورصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق، بهدف تطوير خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري في الدولة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، وتحقيق التنوع الغذائي المستهدف، من خلال تعزيز الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة، لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية، تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وأضاف معاليه، الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد، وتكنولوجيا المسح الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار، سيساهم في توفير صور جوية مصححة وخرائط طبوغرافية وكنتورية ونقاط ثلاثية الأبعاد للأراضي الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية بكفاءة وجودة، تتيح تحليل هذه الصور والخرائط بطريقة منتظمة وبأسلوب موضوعي، لإنتاج بيانات إحصائية دقيقة يتم تجديدها وتحديثها بشكل دائم.

يذكر أن المرحلة الأولى التجريبية من المشروع، والتي تستهدف منطقة وادي الخب، والتي تبلغ مساحتها 500 متر مربع تقريباً، وستنفذ هذه المرحلة ثلاث شركات عالمية عاملة في الدولة، ولها خبرة طويلة في هذا المجال.