400 ساعة تحت الماء للفت الأنظار لأهمية الشعاب المرجانية

صورة تم استلامها من روزنفيلد للشعاب المرجانية قبالة جزر القمر

الشارقة 24 – أ ف ب:

أمضى المصوّر الفرنسي ألكسي روزنفيلد، 400 ساعة تحت الماء خلال عامين، في مهمة ترمي إلى تسليط الضوء على الحواجز المرجانية المهددة، وأهميّتها للإنسان.

ونتائج هذه المغامرة التي اشتركت معه فيها الصحافية أليكسي فالوا في مياه محيطات العالم وبحاره، من المالديف إلى الفلبين مروراً بالبحر الأحمر، معلّقة على مبنى منظمة "يونسكو" في باريس حتى الثلاثين من أغسطس المقبل.

وهذه الصورة الكبيرة المرفقة بشروحات ومقاطع فيديو، تشكّل معرضاً أطلق عليه اسم "الشعاب المرجانية، تحدّ للبشرية".

وتضم هذه الأنظمة البيئية 30 % من الأنواع الحيوانية والنباتية في المحيطات، وهي مهددة بالزوال.

وقال المصوّر تعليقاً على صوره التي تحبس الأنفاس: "ليس الهدف أن نعدّ مجموعة من الصور الجميلة، بل نشر أهمية الشعاب المرجانية للإنسان، والفوائد التي تقدّمها له".

وأضاف "هذه الساعات الـ 400 تحت الماء امتدت على عامين"، بهدف تصوير التلوث وتدهور الأنظمة البحرية، بسبب التلوث والصيد المفرط وارتفاع حرارة المحيطات.

وتقول منظمة "يونسكو": إن نصف الشعاب المرجانية في العالم في وضع حرج، وهي أدرجت عدداً من الحواجز المرجانية على قائمتها للتراث العالمي للبشرية.