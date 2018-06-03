نفوق حوت في تايلاند عقب ابتلاعه 80 كيساً بلاستيكياً

الشارقة 24 – رويترز:





بائت عملية انقاذ حوت بالفشل في جنوب البلاد في تايلند، حيث أنه فارق الحياة بعد أن عُثر عليه قبل أيام وهو في حالة سيئة بعد ابتلاعه ثمانين كيساً بلاستيكياً.

وذكرت إدارة بحوث الأسماك بوزارة البيئة في بانكوك، أن الحوت وهو من نوع الحوت الطيار قصير الزعانف قد تقيأ مساء الجمعة وقبل نفوقه مباشرة 5 أكياس من البلاستيك.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم العثور على الحوت قبل بضعة أيام في حالة إعياء شديد داخل قناة في جنوب البلاد قرب الحدود مع ماليزيا.

وقد حاول المنقذون حماية الحوت من الجفاف باستخدام مظلة، إلا أن الجهود بقيت بلا جدوى، وبعد تشريح الجثة تم اكتشاف الأكياس البلاستيكية في بطن الحوت، وكانت تزن حوالي 8 كيلوغرامات.

تسمى الحيتان التجريبية قصيرة الزعانف أيضاً بالحيتان الهندية وعادة ما يصل طولها من 5 إلى 7 أقدام ويصل وزنها إلى 3 أطنان تقريباً، حيث تعيش هذه الحيتان في المياه الدافئة نسبياً على خلاف الحيتان التجريبية الأخرى المعروفة التي تفضل المناطق الباردة.