"بيئة" تجمع ربع مليون عبوة قابلة لإعادة التدوير

الشارقة 24:

كشف برنامج "مكافآت بيئة"، الذي أطلقته شركة "بيئة"، المتخصصة في الحلول البيئية وإدارة النفايات المتكاملة، عن جمع كميات كبيرة من العبوات البلاستيكية والعلب المعدنية القابلة لإعادة التدوير، بلغت ما يزيد عن 250 ألف عبوة، منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.

وقد أسهم البرنامج وهو الأول من نوعه في المنطقة في تسجيل معدلات مشاركة جماهيرية كبيرة.

وقال فهد شهيل الرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في شركة "بيئة"، إن برنامج "مكافآت بيئة" نجح في غضون فترة قصيرة بقطع أشواط كبيرة في الطريق نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف "تأكد لنا من خلال عدد المشاركين في البرنامج في العام الماضي، والنمو السريع في كميات المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها، بأن سلوك إعادة التدوير بات متأصلاً لدى الكثير من أفراد المجتمع".

وتابع شهيل: "نعتقد بأن هذه الإنجازات ليست سوى بداية، ونأمل من خلال التعاون المشترك مع نخبة من العلامات التجارية البارزة لتعزيز هذه الأرقام خلال الأيام القادمة، وتستحق جهود التوعية البيئية كل الشكر والتقدير، وتأتي هذه الحوافز لتؤكد مدى تقديرنا لمساهمة أفراد المجتمع في هذه الجهود".

وواصل البرنامج الفريد من نوعه النمو بوتيرة سريعة خلال العام 2018، حيث تم جمع 100 ألف عبوة خلال الربع الأول من العام، منها نحو 50 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة معدنية خلال شهر مارس فقط، وهي أعلى كمية تم جمعها خلال شهر واحد منذ انطلاق البرنامج.

وحقق البرنامج المزيد من النجاحات النوعية من خلال التعاون المشترك مع نخبة من العلامات التجارية البارزة في العالم، حيث بادرت "نسبريسو" الرائدة عالمياً في تصنيع ماكينات تحضير القهوة، إلى تقديم الدعم للبرنامج منذ بدايته، وقدمت ماكينة "إيسنزا ميني" لأحد الفائزين في كل شهر.