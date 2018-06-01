إندونيسيا ترفع مستوى التحذير للطيران بسبب ثوران بركان "جاوة"

الشارقة 24 – بنا:

قذف بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية رماده في الهواء، اليوم الجمعة، على ارتفاع 6 كم، مما دفع السلطات الإندونيسية إلى رفع مستوى التحذير من الرماد البركاني لرحلات الطيران إلى اللون الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن المتحدث باسم إدارة الكوارث في إندونيسيا قوله: "إن الثوران البركاني استمر لمدة دقيقتين، ولكن لم يكن هناك ذعر بين السكان القريبين".

ويشار إلى أن رفع مستوى التحذير للطيران إلى اللون الأحمر يعني أن الرماد الناتج عن الثوران قد يعطل الرحلات الجوية.

وقال المتحدث أيضاً، إن مطار أديسوكيبتو الدولي القريب من مدينة يوجياكارتا يعمل بشكل طبيعي، وإن مستوى التأهب للبركان نفسه بقي عند درجة واحدة فوق المعدل الطبيعي.